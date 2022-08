Gran Bretagna sotto choc per l’assassinio di una bimba di 9 anni, commesso a Liverpool.

La vittima – Olivia Pratt Korbel – è stata uccisa nella sua abitazione, nel quartiere di Dovecot, nel corso di una sparatoria per regolare i conti fra gang rivali.

Per la piccola non c’è stato nulla da fare, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

Le successive indagini della polizia hanno portato all’arresto di un uomo di 35 anni, il probabile bersaglio del killer della bimba, che è ancora in fuga.

Come detto, l’accaduto ha sconvolto la comunità di Liverpool e l’opinione pubblica dell’intera Inghilterra.

Solo a Liverpool, sono state tre le persone uccise nel corso di una settimana nell’ambito della “guerra” tra bande rivali. Ma è allarme sicurezza in tutta la contea di Merseyside, così come a Londra e in altre città.

