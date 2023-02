Nuovo allarme nello spazio aereo statunitense, dopo quello provocato dal sorvolo di un pallone-spia cinese.

Un oggetto non identificato (in gergo Ufo, Unidentified Flying Object), grande come un'auto e senza persone a bordo, è stato infatti abbattuto dai caccia F-22 del Pentagono ad alta altitudine al largo delle coste dell'Alaska, vicino al confine col Canada.

A dare il via libera è stato il presidente Joe Biden perché l’oggetto, volando a 40mila piedi (circa 12mila metri) di altitudine, «poneva una ragionevole minaccia al traffico aereo civile», come ha spiegato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

«L'operazione è stata un successo», ha commentato il commander in chief.

Ora si indaga per scoprire le origini dell’Ufo: il Pentagono, ha riferito il portavoce Pat Ryder in un briefing, non sa infatti da dove arrivasse, a chi appartenga, a che velocità viaggiasse, se fosse manovrabile e se avesse capacità di sorveglianza.

Decisive saranno le analisi dei resti dell’oggetto, che verrà recuperato nelle acque ghiacciate dell’oceano, in territorio americano.

