Il sindaco di New York: «Valuto l’arresto di Netanyahu se verrà all’assemblea Onu»Zohran Mamdani: «Il premier israeliano è criminale di guerra, deve essere processato all’Aja»
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Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.
«Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all'Aia», ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. «È un criminale di guerra incriminato dalla Corte Penale Internazionale», ha aggiunto.
(Unioneonline)