L'Iran ha attaccato almeno due basi giordane questa settimana, provocando il ferimento di diversi militari americani dopo che la loro struttura è stata colpita.

Lo hanno riferito diversi funzionari statunitensi a Cbs News. Al momento non si segnalano vittime tra i militari americani o giordani e non è chiara la gravità delle ferite.

Inoltre, aggiunge The Hill, non è chiaro quando si siano verificati gli scontri, visto che né gli Stati Uniti né la Giordania hanno segnalato vittime e il Pentagono non ha risposto a richieste di commento.

(Unioneonline)

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