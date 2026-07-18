Soldati Usa feriti in settimana durante attacchi dell’Iran contro basi in GiordaniaLa Cbs: «Non chiara l'entità delle ferite dei militari coinvolti»
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L'Iran ha attaccato almeno due basi giordane questa settimana, provocando il ferimento di diversi militari americani dopo che la loro struttura è stata colpita.
Lo hanno riferito diversi funzionari statunitensi a Cbs News. Al momento non si segnalano vittime tra i militari americani o giordani e non è chiara la gravità delle ferite.
Inoltre, aggiunge The Hill, non è chiaro quando si siano verificati gli scontri, visto che né gli Stati Uniti né la Giordania hanno segnalato vittime e il Pentagono non ha risposto a richieste di commento.
(Unioneonline)