Il principe Harry e Meghan Markle come Lady Diana.

La coppia è stata coinvolta a New York in un inseguimento in auto “quasi catastrofico” da parte dei paparazzi. I coniugi, che si trovavano nella “Grande Mela” per una premiazione della duchessa di Sussex (primo evento pubblico al quale hanno partecipato dopo l’incoronazione di Carlo III), sono scappati per oltre due ore dagli obbiettivi dei fotografi, non senza difficoltà.

Durante la corsa folle e disperata per le vie della città non sono mancati gli incidenti, nei quali sono stati coinvolti pedoni, altri conducenti e due agenti.

