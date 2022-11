Uno chef italiano di 31 anni, Mario Ferrari, è morto cadendo da una scala antincendio a New York.

Dopo esperienze a Torino e Londra, il giovane, originario di Chieti, si era trasferito negli Stati Uniti per lavorare in una catena di ristoranti.

Mercoledì, secondo quanto riporta Il Centro, è caduto accidentalmente mentre usciva dal lavoro. L’impatto è stato fatale.

«Non accetterò mai che non ci sei più, ero orgogliosa di te, trasformavi la felicità all’infinito», ha scritto la madre Silvana Tiberii su Facebook.

E ancora: «Ero orgogliosa della tua strada, delle tue realizzazioni, mi dicevi: ‘Non preoccuparti’ e ti ho sempre creduto. Ma si sono infranti tutti i nostri sogni. Con un messaggio scritto, mi hanno detto che non c’eri più…Eri andato via per sempre. Ciao, figlio mio. Sappi che che un giorno ci rivedremo e non ti lascerò più scappare da me».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata