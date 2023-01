«Hai una passione per l'aviazione e il desiderio di lavorare all'interno di un equipaggio da sogno?».

Inizia così l’annuncio pubblicato da Netflix per trovare un assistente di volo per la sua flotta privata, basata in California.

Allo steward o alla hostess, in caso di assunzione, viene garantito uno stipendio fino a 385mila dollari.

Richiesta, oltre a esperienza nel mantenimento del magazzino a terra e alle necessarie nozioni di sicurezza in volo, anche «flessibilità per lavorare con un programma di lavoro vario, inclusi viaggi nazionali e internazionali, che spesso richiedono giorni lavorativi nei fine settimana e nei giorni festivi oppure periodi di viaggio prolungati».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata