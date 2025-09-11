Netanyahu: «Non ci sarà nessuno Stato palestinese, questa terra ci appartiene»La dichiarazione alla cerimonia di firma di un importante progetto di insediamento nella Cisgiordania occupata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato oggi che non ci sarà nessuno Stato palestinese, intervenendo alla cerimonia di firma di un importante progetto di insediamento nella Cisgiordania occupata.
«Manterremo la nostra promessa che non ci sarà nessuno Stato palestinese, questo posto ci appartiene», ha dichiarato Netanyahu durante l'evento a Maale Adumim, un insediamento israeliano appena a est di Gerusalemme.
«Oggi – ha aggiunto - sta succedendo qualcosa di enorme. Questo progetto raddoppierà la popolazione di Ma'ale Adumim. Qui vivranno 70.000 persone entro cinque anni. Sarà un cambiamento immenso».
Una dichiarazione che arriva, non a caso, nel giorno in cui l'Eurocamera ha approvato una risoluzione che chiede agli Stati membri di «valutare il riconoscimento dello Stato di Palestina».
(Unioneonline)