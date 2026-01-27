«Israele eserciterà il controllo della sicurezza dal (fiume) Giordano al mare, e questo vale anche per la Striscia di Gaza».

Lo ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

«Ho sentito dire che permetterò la creazione di uno Stato palestinese a Gaza, ma questo non è successo e non succederà. Credo che sappiate tutti che la persona che ha ripetutamente bloccato la creazione di uno Stato palestinese sono io», ha dichiarato.

In conferenza stampa, il premier israeliano ha affermato di aver sempre creduto che «attraverso la combinazione di pressione militare e diplomatica avremmo potuto, e avremmo voluto, riportare a casa tutti i nostri ostaggi».

Israele, ha aggiunto, si sta ora concentrando su due obiettivi: «Disarmare Hamas e smilitarizzare Gaza».

