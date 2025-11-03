Sono in corso le ricerche di due alpinisti italiani scomparsi in Nepal durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya.

Dei due alpinisti, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, non si hanno più notizie da sabato. Stando a quanto ricostruito, sarebbero rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate, ha dichiarato il portavoce del dipartimento Himal Gautam.

Il capo spedizione è stato soccorso domenica al campo base in elicottero. La scorsa settimana, il ciclone Montha, formatosi nel Golfo del Bengala, ha portato forti piogge e nevicate in Nepal, bloccando molti escursionisti.

