Nepal, alpinisti italiani dispersi sull’Himalaya: ricerche in corsoDei due non si hanno più notizie da sabato, quando sono rimasti bloccati a causa di forti nevicate
Sono in corso le ricerche di due alpinisti italiani scomparsi in Nepal durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya.
Dei due alpinisti, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, non si hanno più notizie da sabato. Stando a quanto ricostruito, sarebbero rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate, ha dichiarato il portavoce del dipartimento Himal Gautam.
Il capo spedizione è stato soccorso domenica al campo base in elicottero. La scorsa settimana, il ciclone Montha, formatosi nel Golfo del Bengala, ha portato forti piogge e nevicate in Nepal, bloccando molti escursionisti.
(Unioneonline)