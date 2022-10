Una tratta di neonati portata alla luce da un'inchiesta della televisione kenyota Ntv.

Il conduttore, nei panni di un finto acquirente, si è fatto consegnare in un ospedale del Paese un bambino appena nato da due medici che, secondo gli autori del servizio, vendono i neonati per cifre che possono arrivare a 8.000 euro per un maschio e 6.500 per una femmina, mentre alle madri bisognose vengono promessi al massimo mille euro.

Ntv ha teso una trappola ai due dopo aver ricevuto una soffiata. Così i medici sono stati filmati mentre negoziavano con i potenziali acquirenti.

Prima della nascita del bambino, i due invitavano le future mamme a vedere i compratori per convincerle che l'affare era legittimo. Dopo il parto, i medici provvedevano a dimettere madre e bambino prima di consegnarlo ai nuovi genitori al termine del pagamento.

Uno dei sospetti ha confessato di aver già venduto con successo quattro bambini prima di essere arrestato. Tuttavia, ha negato di aver beneficiato dei pagamenti, sostenendo che il denaro sarebbe stato dato interamente alle madri una volta concluso l'affare.

