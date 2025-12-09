Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza «sotto il fuoco delle forze israeliane».

Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo bilancio annuale pubblicato oggi.

«Il numero dei giornalisti uccisi (dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025) è tornato a crescere, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari e non e della criminalità organizzata», spiega l'associazione secondo la quale «i giornalisti non muoiono, vengono uccisi».

Il report denuncia anche che sono attualmente 503 i giornalisti detenuti in tutto il mondo. «La più grande prigione al mondo per giornalisti è ancora la Cina (121), con la Russia (48) al secondo posto, che detiene più giornalisti stranieri di qualsiasi altro Stato: 26 ucraini. Il Myanmar (47) è al terzo posto».

