Sarà Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente Vladimir Putin, a guidare la delegazione russa ai negoziati diretti con l'Ucraina previsti a Istanbul domani, 15 maggio.

Sarà quindi assente non solo lo stesso Putin ma anche il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. Lo riferisce il Cremlino.

Medinsky ebbe un ruolo di primo piano anche negli ultimi negoziati diretti, nel 2022.

A questo punto non è certa nemmeno la presenza di Donald Trump, che aveva annunciato la sua partecipazione in caso di conferme da parte del presidente russo.

