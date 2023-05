Il conflitto in Ucraina sta per giungere a un punto di svolta, con Mosca e Kiev che potrebbero sedersi attorno a tavolo per dare il via a «negoziati reali» entro la fine dell’anno, il tutto grazie alla mediazione della Cina.

La “profezia” è di Henry Kissinger, ex segretario di Stato Usa, che ha fatto il punto sulla guerra iniziata nel febbraio 2022 nel corso di un’intervista a Cbs News.

«Adesso che la Cina ha assunto un ruolo negoziale, la situazione giungerà al culmine. Penso che entro la fine dell'anno discuteremo di negoziare processi, e avremo anche negoziati reali», le parole di Kissinger all’emittente americana.

Kissinger, classe 1923, grande e navigatissimo esperto di diplomazia e politica internazionale, si è anche detto disponibile a parlare personalmente con Vladimir Putin, qualora l’amministrazione Biden gli chiedesse di fare da «consigliere».

Già lo scorso anno Kissinger aveva indicato nella soluzione diplomatica con la mediazione di una grande potenza come la Cina come il modo privilegiato per giungere a un accordo di cessate il fuoco. Accordo che, aveva avvertito, difficilmente potrà però comprendere la restituzione all’Ucraina di tutti i territori occupati in questi mesi dall’esercito di Mosca.

(Unioneonline/l.f.)

