Continua a rafforzarsi l’asse tra Mosca e il regime di Kim Jong-un.

Lo ha ribadito il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, in visita a Pyongyang per incontrare il suo omologo nordcoreano, No Kwang Chol.

«Le relazioni amichevoli tra Russia e Corea del Nord si stanno espandendo in tutti i settori, compresa la collaborazione militare», ha detto Belousov nel corso dell’incontro, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass.

La visita del ministro degli Esteri russo in Corea del Nord arriva mentre migliaia di soldati nordcoreani sono stati dispiegati in Russia a supporto delle truppe del Cremlino impegnate nel conflitto contro l’Ucraina.

Tale dispiegamento – si legge in una risoluzione appena approvata dal Parlamento europeo – segna, assieme ai test russi di nuovi missili balistici, «una nuova fase della guerra». Per questo nella stessa risoluzione il Parlamento Ue pensa a ulteriori ulteriori sanzioni in settori di particolare importanza economica per la Russia.

Nei giorni scorsi, invece, i ministri degli Esteri del G7 hanno affermato, in una nota congiunta: «Siamo seriamente preoccupati per lo spiegamento delle truppe della Repubblica Popolare Democratica di Corea in Russia e il loro utilizzo sul campo di battaglia contro l'Ucraina. Il sostegno diretto della Corea del Nord alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, oltre a segnalare gli sforzi disperati della Russia per compensare le sue perdite, segna una pericolosa espansione del conflitto, con gravi conseguenze per la sicurezza europea e indo-pacifica. Stiamo lavorando con i nostri partner internazionali per una risposta coordinata a questo sviluppo».

