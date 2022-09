Fuga di massa dalla Russia con lunghe code di auto che si sono formate nella notte al confine con la Georgia. Si tratta soprattutto di uomini che intendono lasciare il Paese per evitare di essere forzatamente arruolati e inviati a combattere in Ucraina.

Secondo il Cremlino, però, si tratta di notizie “ingigantite”, mentre alcuni testimoni raccontano che la fila di macchine al checkpoint di Upper Lars sia arrivata a circa 5 chilometri, mentre un altro gruppo ha affermato che ci sono volute sette ore per attraversare il confine.

Un uomo ha spiegato alla BBC di aver preso il passaporto e di essersi diretto al confine senza neanche fare le valigie subito dopo l'annuncio del presidente Vladimir Putin: "Mi spezzerò un braccio, una gamba, qualsiasi cosa pur di evitare di partire".

Intanto nell’estremo oriente russo, nella Kamchatka, si sono aperti i primi seggi elettorali per il referendum relativo all’annessione alla Russia dei territori occupati in Ucraina. Proprio in quell’area si trovano numerosi sfollati dalle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk e delle regioni di Kherson e Zaporozhye.

Per quanto riguarda le operazioni belliche, Putin – riferisce la Cnn – avrebbe impartito ordini tattici direttamente ai generali che operano sul campo. Si tratterebbe di una “strategia inusuale” per le forze armate moderne, che potrebbe essere indice di una “struttura di comando disfunzionale”.

La giornata di ora in ora

"Chi attacca il Donbass attacca la Russia”

Se in Donbass, dove si vota oggi per il referendum, vincerà il sì per l'unione con la Russia, Mosca

considererà ogni attacco contro questo territorio come "un attacco al proprio territorio". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass.

***

La Cina chiede dialogo: “Pronti a un ruolo costruttivo”

La Cina sollecita la soluzione della crisi in Ucraina attraverso il dialogo, nel giorno dell'avvio dei referendum in quattro regioni occupate sull'adesione alla Russia, ed è pronta a svolgere un "ruolo costruttivo" per attenuare la gravità della situazione. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin in merito ai timori espressi dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres sui referendum. "Sosteniamo sempre che la sovranità e l'integrità di tutti i Paesi debbano essere rispettate, così come scopi e principi della Carta dell'Onu, e le legittime preoccupazioni di tutti sulla sicurezza", ha aggiunto Wang.

***

Bombe russe su Kharkiv, un morto e due bimbi feriti

Bombardamenti russi nella regione orientale di Kharkiv sulle cittadine adiacenti alla linea di contatto e al confine con la Federazione Russa. "Ci sono vittime e feriti, compresi bambini", ha scritto su telegram il governatore Oleh Synyehubov. "Tre persone sono rimaste ferite a Kupyansk, tra cui due bambini di sette anni, mentre un uomo di 51 anni è stato ucciso. Altri due civili sono rimasti feriti nell'esplosione di mine", ha aggiunto.

***

Potente esplosione nel centro di Melitopol occupata

Potente esplosione a Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, occupata dai russi. Lo ha annunciato il sindaco ucraino in esilio Ivan Fedorov citato da Unian. La notizia dell'esplosione è stata confermata anche dalle agenzie russe. "Il terrore degli occupanti sta aumentando. Alle 7 del mattino, a Melitopol è risuonata una forte esplosione, che è stata ben sentita dai residenti nel centro della città. Le persone hanno paura di lasciare le loro case. Il primo giorno del voto dello pseudo-referendum, gli occupanti hanno bisogno che tutti stiano tranquilli seduti a casa", ha affermato il sindaco.

(Unioneonline)

