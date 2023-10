È morto Eviatar Moshe Kipnis, uno dei tre italo-israeliani di cui non si avevano più notizie dall'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Con lui era scomparsa anche la moglie Liliach Le Havron dal kibbutz di Beeri, dove sono stati trovati 108 cadaveri.

Evitar Moshe Kipnis, 65 anni, è stato identificato tra le vittime in base all'esame del Dna. Non ci sono al momento conferme sulla sorte della moglie.

La Farnesina ha confermato la notizia, l’ambasciata italiana a Tel Aviv è in contatto con la famiglia per assicurare loro tutta l’assistenza possibile e necessaria. Antonio Tajani, nell’esprimere le condoglianze, ribadisce «il massimo impegno del Governo per rintracciare gli altri due cittadini italo-israeliani ancora irreperibili».

Intanto Israele potrebbe aver cambiato i propri piani di entrare nella Striscia di Gaza via terra. L’esercito si sta preparando per le prossime tappe della guerra, il portavoce militare Daniel Hecht ha parlato in un briefing con i giornalisti: «Ci stiamo preparando – le sue parole – ma non abbiamo detto quali saranno i piani. Tutti parlano dell’offensiva via terra, ma potrebbe essere qualcosa di diverso».

Sono intanto circa 3mila i morti negli attacchi su Gaza, riferisce il ministero della Sanità locale. In un raid Israele ha ucciso Ayman Nofal, uno dei principali comandanti di Hamas.

Cresce intanto l’attesa per la visita di Joe Biden, che domani è atteso in Israele e ci resterà per circa 5 ore, prima di andare in Giordania, ad Amman, per incontrare il re Abdallah II e partecipare a un summit con il presidente dell’Anp Abu Mazen e quello egiziano Al Sisi.

Migliaia di marines statunitensi si sono diretti verso la costa israeliana per aiutare qualsiasi potenziale risposta degli Stati Uniti ai combattimenti sul terreno tra Hamas e Israele, in particolare per l'evacuazione di cittadini americani. Sono partite dal Golfo la nave d'assalto anfibia USS Bataan e la nave da sbarco anfibia USS Carter Hall, che possono lanciare moto d'acqua per traghettare le persone dalla riva alle navi.

