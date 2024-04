È stata sviluppata dal Beijing institute for general artificial intelligence (BigaI) e ha un «sistema mentale e di valori di una bambina di 3 o 4 anni», con la possibilità però di crescere e fare proprie le lezioni dell'esperienza.

Al suo debutto allo Zhongguancun Forum di Pechino, il più importante evento annuale cinese dedicato alle nuove tecnologie, TongTong (che vuol dire “ragazzina”) può interagire con i suoi genitori, comprendere le loro intenzioni e partecipare a lavoretti come la pulizia della cucina o dei pavimenti.

Il Global Times, il tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo, ha dato una descrizione accurata dopo averla incontrata in anteprima.

TongTong è guidata da due sistemi cognitivi primari: quello U (capacità) e quello V (valore). Il meccanismo le consente di affrontare i propri compiti in un modello unico a seconda del suo stato umorale descritto in cinque forme: fame, noia, sete, stanchezza e sonnolenza. Tuttavia, man mano che si svilupperà e ripeterà le diverse operazioni, sarà più vivace e reale, proprio come noi umani.

E crescerà rapidamente, passando in due-tre anni da un’età corrispondente di 3-4 anni fino ai 18. Per arrivare rapidamente a portare a termine compiti impegnativi come aiutare gli esseri umani in scenari come le case di cura.

Una risposta, dunque, in un paese dove la popolazione è in calo dal 2022 per il crollo delle nascite. E dove le doti di TongTong, seppur tutte da verificare da un punto di vista etico, potrebbero concretizzarsi in una risposta tecnologica al problema.

