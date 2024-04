Massiccio attacco notturno delle forze russe con missili da crociera contro le infrastrutture energetiche in Ucraina. Almeno tre i feriti. Del totale di 34 missili lanciati, 21 sono stati abbattuti dalla contraerea ucraina.

Colpito con un missile S-300 anche l’ospedale psichiatrico di Kharkiv, dove è rimasta ferita una donna di 53 anni.

E mentre Mosca minaccia che «siti nucleari della Nato, se dispiegati permanentemente in Polonia, diventeranno un obiettivo militare per la Russia», come annunciato dal viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, gli Usa proseguono il pressing su Pechino affinché smetta di sostenere Mosca contro l'Ucraina.

In Russia arrestato nelle ultime ore anche un reporter di Forbes per “diffusione di notizie false” in relazione a un post sulla scoperta delle fosse comuni a Bucha, in Ucraina, nel 2022.

