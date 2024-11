È morto all'età di 112 anni l'uomo più vecchio del mondo, il britannico John Alfred Tinniswood, nato nel 1912, l'anno in cui affondò il Titanic.

Tinniswood si è spento in una residenza per anziani nella città inglese di Southport, a nord di Liverpool, «circondato da musica e amore», come ha comunicato la sua famiglia.

Era diventato l'uomo più anziano del Regno Unito nel 2020 e aveva ottenuto il primato mondiale, entrando nel Guinness dei primati, nell'aprile scorso, quando era scomparso a 114 anni Juan Vicente Pérez Mora, venezuelano precedente detentore del record di longevità.

Tinniswood partecipò alla Seconda guerra mondiale nel Royal Army Pays Corps e nel 1942 si sposò con la moglie Blodwen, con cui ebbe un'unica figlia, Susan, nata l'anno successivo. Dopo la guerra lavorò per la Royal Mail e, successivamente, come contabile per i colossi petroliferi Shell e Bp, prima di andare in pensione nel 1972. Sua moglie morì di tumore nel 1986 dopo 44 anni di matrimonio.

Nel suo lungo periodo in pensione Tinniswood si è dedicato al volontariato in una chiesa, la Blundellsands United Reformed Church, oltre a essere un grande tifoso del Liverpool Football Club.

In un'intervista alla Bbc di qualche anno fa aveva detto di essere stato "abbastanza attivo da giovane" e di aver "camminato molto", ma di non comprendere esattamente da cosa derivasse la sua longevità da record.

