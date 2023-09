Polemiche e proteste in Zimbabwe, Stato dell’Africa meridionale da quasi 16 milioni di abitanti.

A far discutere è l’incoronazione a miss nazionale di una modella di 21 anni, Brooke Bruk-Jackson, chiamata ora a rappresentare il Paese al prossimo concorso di Miss Universo.

A far discutere è il fatto che la giovane reginetta sia di pelle bianca, quando il 98% della popolazione dello Zimbabwe ha invece la pelle nera.

La 21enne, tra l’altro, era l’unica tra le 25 concorrenti a non essere di colore. Una caratteristica che secondo molti l’avrebbe addirittura favorita. Sia come sia, per molti commentatori e utenti del web la modella non rappresenterebbe davvero il Paese e quindi non dovrebbe partecipare a Miss Universo a nome dello Zimbabwe.

Ma c'è anche chi ha difeso la scelta, scrivendo che «le reazioni degli zimbabweani sono davvero vergognose e disgustose. Brooke è dello Zimbabwe, punto!».

Durante il concorso, alla neo miss è stato chiesto quale fosse la sua più grande paura e lei, forse prevedendo le polemiche poi sollevate, ha risposto: «Vorrei che chiunque entri nella mia vita, fosse ispirato e trasformato non dal mio aspetto, ma da ciò che c'è dentro il mio cuore».

