Sparatoria a Minneapolis, colpi di fucile davanti a una scuola cattolica: fermato l’attentatoreAlmeno un morto e sei feriti, Trump: «Sul posto l’Fbi». Il governatore del Minnesota: «Un orribile atto di violenza»
Sparatoria nella chiesa dell'Annunciazione, di fronte alla Cristo Rey High School, a Minneapolis. Secondo i media locali ci sarebbero almeno un morto e sei feriti.
Ad aprire il fuoco un uomo armato di fucile che, secondo quanto riportato dalla Cnn, è stato arrestato.
Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l'attacco definendolo «un orribile atto di violenza». «Sono stato informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis, Minnesota – le parole del presidente Usa Donald Trump – L'Fbi è intervenuto rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!».
(Unioneonline)
- IN AGGIORNAMENTO -