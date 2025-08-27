Sparatoria nella chiesa dell'Annunciazione, di fronte alla Cristo Rey High School, a Minneapolis. Secondo i media locali ci sarebbero almeno un morto e sei feriti.

Ad aprire il fuoco un uomo armato di fucile che, secondo quanto riportato dalla Cnn, è stato arrestato.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha condannato l'attacco definendolo «un orribile atto di violenza». «Sono stato informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis, Minnesota – le parole del presidente Usa Donald Trump – L'Fbi è intervenuto rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!».

