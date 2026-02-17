Milano-Cortina, Trump prepara la visita alle OlimpiadiIl presidente potrebbe arrivare in Italia domenica 22 febbraio, per l’eventuale finale della nazionale americana di hockey maschile
Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono entrate nella loro ultima settimana. Domenica 22 febbraio, all’Arena di Verona, si terrà la cerimonia conclusiva. E per la chiusura del grande evento potrebbe arrivare in Italia Donald J. Trump.
Il 47º Presidente degli Stati Uniti d'America starebbe pensando di fare sosta nel “Bel Paese”, più precisamente a Milano, nel caso in cui il Team USA dovesse giocarsi l’oro nella finale di hockey su ghiaccio maschile. Le stelle dell’NHL, reduci da un netto 5-1 inferto alla Germania nell’ultima sfida del girone, sono ancora in attesa di conoscere il nome dei propri avversari per i quarti di finale (una tra Svezia o Lettonia), ma assieme al Canada restano i favoriti per la vittoria.
In caso di finale potrebbe appunto arrivare a Milano il tycoon e a Washington, così come in Italia, si sarebbe già cominciato a pensare a come allestire la sicurezza per la visita, che dovrebbe essere comunque di breve durata.
Una toccata e fuga: dopo l’atterraggio dell’Air Force One, Trump verrebbe condotto direttamente all’Ice Hockey Arena di Santa Giulia. Dopodiché, una volta terminato il grande evento, il trasferimento all’Arena di Verona, dove Trump potrebbe assistere alla cerimonia di chiusura dei Giochi.
Da quanto trapela, l’arrivo di Trump potrebbe però anche essere anticipato a sabato 21 febbraio. La risposta definitiva si avrà venerdì sera quando, a 48 ore dalla finale, si saprà ufficialmente quali nazioni si contenderanno la medaglia d’oro nell’hockey.
(Unioneonline/ n.s.)