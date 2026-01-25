Ancora naufragi tragici nel Mar Mediterraneo, nel canale tra Tunisia e Italia. Nelle ultime ore un migrante è stato salvato in acque internazionali dalla motonave Star. L’uomo, sbarcato a Malta, ha raccontato che almeno 50 persone sono morte lo scorso venerdì in un naufragio nel Mediterraneo centrale.

La Capitaneria di porto di Lampedusa ha perlustrato l'area dove sarebbe avvenuta la tragedia, ma senza esito. Il sopravvissuto ha riferito che il gruppo di migranti era partito dalla Tunisia e aveva navigato per 24 ore prima che la situazione precipitasse.

Nel frattempo, continuano ad arrivare aggiornamenti sui migranti partiti dal Nordafrica a bordo di barconi durante il Ciclone Harry. Sarebbero circa 380 le persone scomparse tra il 14 e il 21 gennaio, dopo essere partite dalla Tunisia con 8 imbarcazioni, travolte durante la rotta dalla tempesta che ha colpito anche Sardegna e Sicilia.

(Unioneonline/ n.s.)

