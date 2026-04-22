Meloni offesa alla tv russa, ambasciatore alla Farnesina: «Mosca si dissocia»Il rappresentante del Cremlino a Roma Paramonov convocato dal ministro Tajani dopo gli insulti del presentatore Solovyov
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L'ambasciatore russo a Roma Paramonov è stato ricevuto questa mattina alla Farnesina a seguito della convocazione voluta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani per protestare contro le dichiarazioni offensive del conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov contro la premier Giorgia Meloni.
La Farnesina, così come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha manifestato profonda indignazione per le «inaccettabili offese rivolte alla presidente del Consiglio».
Da parte sua, Paramonov ha detto di essersi chiaramente dissociato già ieri sera dalle affermazioni di Solovyov e lo ha fatto più volte presente durante l'incontro a fronte delle sollecitazioni.
(Unioneonline)