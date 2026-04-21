Pesanti insulti a Giorgia Meloni da parte del giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, che nel corso di una puntata del programma “Polnyj Kontakt” (Full Contact) si è espresso in italiano con parole volgari definendo la premier «fascista, idiota patentata, una cattiva donnuccia» e apostrofandola con insulti volgari. E ancora: «Una vergogna della razza umana. Il tradimento è il suo secondo nome: ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà», ha aggiunto Solovyov nel corso del suo programma.

A quanto si apprende, la Farnesina convocherà l'ambasciatore russo a Roma per chiedere spiegazioni sulla vicenda.

(Unioneonline)

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