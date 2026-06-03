Era riuscito ad entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma. Ma al Valico di Kerem Shalom, Mahmoud Al Najjar è stato arrestato dall'Idf con l'accusa di essere un operativo della brigata nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, Ariella Mazor, in risposta ad un post del sito di notizie della Striscia Drop Site.

Secondo il racconto del giornalista Muthanna al-Najjar al media di Gaza, «Mahmoud, originario di Jabaliya, è stato arrestato martedì dopo aver finalmente ottenuto il permesso di lasciare la Striscia e recarsi all'Università di Tor Vergata a Roma, dopo mesi di sforzi per ottenere un permesso di uscita». Drop Site riferisce pure che «Mahmoud ha pubblicato tre articoli di ricerca accademica» e che dopo l'arresto «è stato portato in un luogo sconosciuto e la sua famiglia non ha ricevuto alcuna informazione». Inoltre, nel racconto del giornalista Muthanna, «è l'unico sopravvissuto della sua famiglia», che sarebbe stata uccisa in un raid israeliano.

A bloccare Mahmoud al Valico di Kerem Shalom potrebbe essere stata la tecnologia israeliana che consente anche il riconoscimento facciale: pur essendo sfuggito per quasi tre anni alle ricerche dell'Idf, potrebbe essere stato tradito proprio dai tanti video che Hamas postò online dai kibbutz del sud di Israele durante il massacro. Ma tutto è ancora da verificare.

Ora le facce di quei 7mila che assaltarono Israele sono nella lista dell'unità speciale che dà la caccia ai miliziani del 7 ottobre. Intanto è arrivato a Roma il gruppo di studenti nel cui elenco si trovava Mahmoud e che hanno potuto lasciare Gaza nell'ambito dell'iniziativa promossa da Roma a sostegno degli studenti palestinesi. Dallo scorso autunno sono già arrivati in Italia da Gaza 229 universitari.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata