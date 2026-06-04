«L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa». Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lettera aperta a Vladimir Putin.

«L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati» con la Russia per porre fine alla guerra, aggiunge il leader di Kiev, spiegando che «il tentativo di stabilire una vera tregua è il modo migliore per iniziare a dialogare».

Ancora, scrive Zelenskly, «non aver paura di imboccare la via d'uscita da questa guerra. Questa è la cosa principale che ti viene richiesta ora. Hai trascorso quasi metà dei tuoi 26 anni al potere in Russia a fare guerra all'Ucraina. Qualunque cosa tu possa dire sulla Nato, sulla geopolitica o sulla lingua russa, questa guerra è una tua scelta personale: una guerra senza una vera causa. È così che la storia la ricorderà».

«Sentiamo spesso dire che tu non hai problemi con questa guerra», aggiunge Zelensky. «Ma ora possiamo constatare che i russi stanno finalmente iniziando ad accettare con meno serenità questa realtà, ovvero il fatto che la guerra stia portando conseguenze sempre più negative alla Russia. Ma noi in Ucraina non vogliamo una guerra permanente. Sappiamo benissimo che la vita senza guerra è infinitamente migliore. E vogliamo raggiungere questo obiettivo», conclude il leader ucraino dicendosi «convinto che la maggior parte dei russi reagirebbe positivamente anche a questo, e tu lo sai».

Dal canto proprio, in queste Vladimir Putin ha spiegato che il mediatore ideale per trattare la pace potrebbe essere l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder. Sulla proposta di incontro, il Cremlino ha fatto sapere che il presidente ucraino «è benvenuto per incontrare la sua controparte russa Vladimir Putin a Mosca». «Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento», hanno riportato i media statali citando il portavoce Dmitry Peskov.

Sulla possibilità di un faccia a faccia è intervenuto anche Donald Trump: «Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo», ha detto il presidente Usa parlando della lettera di Zelensky a Putin.

(Unioneonline/l.f.)

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