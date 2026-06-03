«Mi piacerebbe incontrare Mojtaba Khamenei. Mi piacerebbe incontrare tutti. Mi piacerebbe incontrare lui, e probabilmente ci incontreremo prima o poi, a seconda di come si evolveranno le cose». Così Donald Trump in un'intervista esclusiva al New York Post.

In un altro colloquio con Miranda Devine del Washington Post, il presidente Usa, facendo il punto sui negoziati con l’Iran, ha affermato di credere che la guida suprema sia «assolutamente coinvolto» nel processo decisionale su come porre fine alla guerra e che gli iraniani «nutrono grande rispetto per lui».

Trump ha anche confermato il suo ottimismo sui negoziati, affermando che i colloqui con l'Iran si stanno «evolvendo rapidamente» e che la Repubblica islamica «non avrà un'arma nucleare e accadranno molte altre cose positive».

(Unioneonline)

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