Allarme antiaereo in molte regioni dell’Ucraina. Nel Paese sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza dopo che le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco con droni e missili da crociera.Lo riporta Ukrinform che cita il canale Telegram del Ministero dell'Energia.

Le forze militari russe stanno nuovamente attaccando le infrastrutture energetiche. «Non appena la situazione di sicurezza lo consentirà, i soccorritori e gli operatori del settore energetico inizieranno a eliminare le conseguenze dell'attacco al fine di ripristinare l'alimentazione elettrica nelle regioni il prima possibile. Le interruzioni di corrente di emergenza saranno annullate non appena la situazione nel sistema elettrico si sarà stabilizzata», ha affermato il Ministero dell'Energia.

Nel frattempo, la Polonia ha disposto la chiusura temporanea degli aeroporti di Rzeszów e Lublino, nel sud-est del Paese, dopo il decollo dei caccia inviati a protezione dei confini in seguito ai massicci attacchi russi in corso sull’Ucraina.

(Unioneonline)

