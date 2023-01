Mangiava cibo spazzatura e alimenti scaduti, così è diventato una star di TikTok, famoso in tutto il mondo con 2 milioni di followers.

È morto ad appena 33 anni in Louisiana Waffler69, a causa di un attacco cardiaco.

Poco prima del decesso Taylor Brice LeJuene, questo il suo vero nome, aveva postato il suo ultimo video in cui cercava di mangiare un cereale gigante con il latte.

Il ragazzo ha iniziato a sentirsi poco bene e avvertito la madre. Poi la corsa in ospedale a bordo di un'ambulanza in seguito a un peggioramento delle sue condizioni e la morte.

Ad annunciare la morte è stato il fratello Clayton in un video: «È morto alle 10 di sera, continuate a guardare i suoi video per mantenerlo vivo», ha detto lanciando una raccolta fondi per sostenere i costi del funerale su GoFundMe.

In molti sui social puntano il dito contro la sua alimentazione, il 33enne è diventato famoso mangiando cibi ipercalorici, anche scaduti. Ma va detto che sia il padre che il nonno del giovane soffrivano di problemi cardiaci genetici.

