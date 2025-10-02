Attacco a colpi di coltello a Manchester, davanti a una sinagoga ortodossa di Manchester.

Il bilancio è di 4 feriti e un morto: la vittima è l’aggressore, colpito dal fuoco della polizia intervenuta sul posto dopo l’allarme. La conferma è arrivata dal sindaco della città del nord dell’Inghilterra Andy Burnham.

Secondo una prima ricostruzione, le quattro persone coinvolte hanno riportato sia ferite da accoltellamento, sia traumi provocati dall'impatto di un veicolo con cui l'accoltellatore ne ha investite alcune all'uscita dal tempio, prima di scendere dal mezzo per proseguire l'aggressione all'arma bianca.

L’attacco al tempio, frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti e un funzione dal 1967, è stato compiuto nel giorno di Yom Kippur, il giorno dell’espiazione nella religione ebraica.

