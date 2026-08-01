L'Italia sospende l'accordo di Schengen con la Spagna. Per un mese non ci sarà più il regime di libera circolazione ma la polizia di frontiera in porti e aeroporti effettuerà verifiche, "mirate e selettive" le definiscono al Viminale, sui cittadini extraeuropei provenienti dal Paese iberico. È la reazione di Giorgia Meloni e del suo governo alle immagini dell'assalto di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Serve, spiega la premier, "per tutelare la sicurezza nazionale e prevenire possibili ripercussioni per la nostra nazione".

Il primo risultato è una crisi diplomatica con Madrid, da dove il primo ministro Pedro Sanchez nota che "solidarietà ed empatia sono opzionali, il rispetto per i Trattati Ue no", ricordando i dati Frontex secondo cui tra il 2021 e il 2026 l'Italia è stata la prima porta di ingresso per irregolari, 478.600.

Sanchez con un tweet polemico ricorda il "numero di ingressi irregolari tra il 2021 e il 2026 secondo Frontex: Attraverso l'Italia: 478.600; Attraverso i Balcani occidentali: 340.600; Attraverso la Grecia: 259.800; Attraverso la Spagna: 234.760; Attraverso il confine orientale: 48.000", dice il primo ministro. "Non è tempo di dividere. È tempo di continuare a costruire un'UE forte e unita", conclude.

Inoltre, precisa Madrid, più di 48mila dei 60mila migranti arrivati, sono già stati rimpatriati.

Anche Bruxelles reagisce in modo freddo, rimarcando che la situazione a Ceuta è "inaccettabile" ma "non risultano flussi" dall'enclave che, così come Melilla, è "una frontiera esterna, e ci sono i controlli necessari del caso". "L'Italia ci deve spiegare - rimarca un portavoce dell'Ue – in che modo la crisi di Ceuta è una minaccia per la sicurezza".

In parallelo, chiarisce tuttavia Meloni, "l'Italia è pronta a sostenere ogni iniziativa europea di supporto alle istituzioni spagnole necessaria per ristabilire il pieno controllo delle frontiere esterne dell'Unione e affrontare con determinazione la situazione in corso".

A Roma ci si domanda in che modo Madrid stia rimpatriando i migranti e si analizzano le principali ipotesi di cause e concause, dalla reazione alla visita di Sanchez in Algeria all'asse Marocco-Israele. Di certo, si ragiona nell'esecutivo, è stata un'operazione ben orchestrata.

Il bilancio delle vittime

Aumenta il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta: sono almeno 67 i cadaveri recuperati dalle squadre di sub, dagli agenti della Guardia Civile e del salvataggio marittimo spagnolo, secondo quanto confermano fonti della Delegazione del Governo della città autonoma in Marocco.

La sospensione di Schengen

Ora si parte da un mese, in coincidenza con il primo weekend d'agosto, da bollino nero per le partenze. Ai cittadini di Paesi terzi provenienti dalla Spagna verranno controllati i documenti, dal Viminale assicurano che spagnoli ed europei verso l'Italia non avranno aggravi burocratici. Nulla cambia per chi dall'Italia si reca in Spagna. La misura, promette Meloni, "sarà mantenuta in vigore solo per il tempo necessario, con particolare attenzione a limitare qualsiasi impatto sui flussi turistici estivi". Antonio Tajani spiega che è stata "una scelta necessaria". Matteo Salvini rivendica, "passa la linea della Lega". "Finalmente Piantedosi si è svegliato", il sarcasmo di Futuro nazionale.

Decisamente polemiche le opposizioni. "Questo governo - attacca la segretaria Pd Elly Schlein - ha abbandonato l'Italia e gli italiani, non si occupa più dei loro problemi quotidiani ma, ormai ostaggio della demagogia, si è ridotto ad agente di Trump in Europa". Secondo il leader M5s Giuseppe Conte "la psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio" e Meloni "dimentica quando nell'estate 2023 implorava von der Leyen perché venisse a Lampedusa, con 6mila sbarchi in un solo giorno". Riccardo Magi (+Europa) accusa l'esecutivo di diffondere fake news: "La sospensione di Schengen non ha alcun senso visto il regime di controllo che normalmente vige con Ceuta, che è in Africa e non in Europa". Il governo, accusa Avs, "mente, alimenta paura e cerca un nemico".

(Unioneonline)

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