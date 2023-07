La temperatura media mondiale ha raggiunto un nuovo massimo lunedì 3 luglio, superando per la prima volta i 17 gradi Celsius.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, gli scienziati affermano che la rilevazione è stata la più alta di sempre, le prime rilevazioni risalgono alla fine dell'Ottocento anche se quelle ufficiali sono iniziate nel 1979. I 17,01 gradi del 3 luglio hanno battuto il precedente record di 16,92 registrato nell’agosto 2016. Il calore elevato è dovuto a una combinazione del ritorno di “El Niño” e alle emissioni di anidride carbonica.

Dall'inizio di quest'anno, i ricercatori sono sempre più preoccupati per il rapido aumento delle temperature sulla terraferma e in mare. Il caldo primaverile record in Spagna e in molti Paesi dell'Asia è stato seguito da ondate di caldo in luoghi dove normalmente non si verificano, come nel Mare del Nord.

Questa settimana anche in Cina c’è stata una forte ondata di calore, mentre nel Sud del Usa si registra un caldo soffocante. E in Italia da venerdì arriva il nuovo anticiclone che porterà le temperature, in alcune zone interne della Sardegna, oltre i 45 gradi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata