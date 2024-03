Applausi all’arrivo del feretro di Alexei Navalny giunto alla chiesa dell'icona della Madre di Dio, nella periferia sud di Mosca, per i funerali.

Migliaia le persone che si sono radunate per dare l'ultimo saluto al dissidente russo morto in una prigione in Siberia.

Il team della Fondazione anticorruzione ha fornito una diretta streaming live.

Presenti Anatoly Navalny e Lyudmila Navalnaya, i genitori del rivale numero uno di Putin. La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, che vive all'estero ed oggi non era ai funerali, ha invece pubblicato un messaggio d'addio al marito su X con un video della loro vita insieme. «Grazie per 26 anni di assoluta felicità. Sì, anche degli ultimi tre anni di felicità. Per l'amore, per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensato. Non so vivere senza di te, ma cercherò di renderti lassù felice per me e orgoglioso di me. Non so se riuscirò a sopportarlo oppure no, ma ci proverò. Ti amerò per sempre. Riposa in pace».

La bara di Alexey Navalny è stata sepolta nel cimitero russo di Borisovskoye sulle note di “My Way” di Frank Sinatra.

