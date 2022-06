Un tribunale della Louisiana ha bloccato il divieto d’aborto imposto nello Stato dopo la denuncia presentata dal Center for Reproductive Rights, l’associazione che ha difeso l’unica clinica abortista in Mississippi nel caso “Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization”, su cui ha sentenziato venerdì la Corte Suprema abolendo di fatto il diritto federale di abortire negli Stati Uniti.

Gli aborti dunque in Louisiana possono riprendere immediatamente, una nuova udienza è stata fissata per l’8 luglio.

In Louisiana, Kentucky, South Dakota e Texas il divieto di aborto era entrato in vigore subito dopo la sentenza del massimo tribunale statunitense. A quanto si apprende sono in totale 26 gli Stati che in breve tempo dovrebbero vietare alle donne la possibilità di abortire.

Continuano intanto le proteste in diverse città americane. Per il quarto giorno consecutivo migliaia di manifestanti sono scesi in strada, le manifestazioni continuano anche davanti alla Corte Suprema.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata