Quattro bambini sono morti in un incendio scoppiato ieri in tarda serata in una casa nel sud di Londra, secondo quanto reso noto dal responsabile dei vigili del fuoco della capitale britannica, Andy Roe.

La tragedia è avvenuta a Sutton, dove sono intervenuti otto mezzi e una sessantina di vigili del fuoco. Le fiamme si erano diffuse a tutto il pian terreno di una casa.

Quando sono riusciti ad entrare, i soccorritori hanno trovato quattro bambini privi di conoscenza. Inutili i tentativi di rianimazione, i piccoli sono stati dichiarati morti al loro arrivo in ospedale.

“I miei pensieri vanno ai familiari e amici dei bambini e all'intera comunità”, ha detto Roe.

Ancora ignote le cause del disastro: sul posto, oltre ai pompieri, anche gli investigatori della Squadra omicidi della polizia londinese.

