La variante Omicron si prepara a soppiantare la Delta e a diventare dominante, almeno in Gran Bretagna. Circa il 40% dei nuovi contagi registrati a Londra è causato dalla mutazione rilevata per la prima volta in Sudafrica.

E’ quanto riferisce il ministro della Sanità Sajid Javid, preoccupato per l’aumento esponenziale dei casi, che tendono al raddoppio ogni due o tre giorni.

Boris Johnson, parlando ai giornalisti in un centro vaccinale nella capitale, ha sottolineato l’allarmante impegnata e detto che si prevede che i contagi da Omicron siano presto destinati a superare quelli da Delta.

“E’ evidente l’elevatissima trasmissibilità di questa nuova mutazione, presto sarà la maggioranza dei casi e sta aumentando sempre più”, ha affermato, aggiungendo che “è molto alto il rischio che la diffusione della variante possa raggiungere numeri tali da riempire gli ospedali”.

Ieri il premier ha parlato alla nazione dopo l’innalzamento da 3 a 4 dell'allerta Covid. Ha invitato tutti i cittadini a vaccinarsi e annunciato la disponibilità della dose “booster” per tutti gli over 18. Nessuna chiusura, ha precisato, ma nel Regno da oggi è scattato il piano B che prevede l’obbligo di mascherina in molti spazi pubblici al chiuso (non tutti) e lo smart working “per chi può”.

