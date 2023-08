Giallo al British Museum di Londra. Un membro dello staff è stato licenziato e la polizia sta indagando dopo che un certo numero di oggetti della vasta collezione dell'istituzione culturale britannica risultano «mancanti, rubati o danneggiati».

È quanto si legge in un comunicato ufficiale, secondo cui si tratta di gioielli in oro e gemme di pietre semipreziose risalenti a un periodo compreso tra il XV secolo a.C. e il XIX secolo. Nessuno degli oggetti scomparsi era stato recentemente esposto al pubblico e i reperti sono stati conservati principalmente per scopi accademici e di ricerca.

Secondo alcune indiscrezioni riportate sui media locali, la sottrazione di preziosi reperti dal British Museum andrebbe avanti da anni e sarebbe iniziata "almeno" nel 2019.

Secondo il Daily Telegraph, sarebbe stato sfruttato anche il lungo periodo di chiusura del museo, ben 163 giorni, durante la pandemia da Covid.

Non è stata rilasciata dal British Museum una descrizione precisa degli oggetti rubati che secondo alcuni esperti hanno un valore inestimabile.

Si teme inoltre che le opere non verranno mai recuperate in quanto già fuse, tagliate o vendute nel mercato nero internazionale degli oggetti antichi.

