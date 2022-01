In Inghilterra è stato definito “il più grande ammalato di Covid”. Nessuno è rimasto in ospedale più tempo di lui.

Andrew Watts, taxista di 40 anni e padre di due figli, ha vinto la sua battaglia e la sua storia è finita su tutti i tabloid d’Oltremanica. Ha contratto il Covid a Natale 2020 e solo oggi gli è stata tolta la maschera per l’ossigeno.

E’ entrato nell’ospedale Queen Elizabeth di Woolwich, quartiere a sud di Londra, proprio nel giorno di Natale 2020 con una diagnosi di polmonite. Di lì è stato trasferito in terapia intensiva per l’aggravarsi delle condizioni, poi cinque settimane di coma farmacologico. Per due volte le sue condizioni si sono aggravate a tal punto da metterne a rischi la sopravvivenza. L’intero polmone sinistro e parte di quello destro, scrivono i media che ne raccontano l’odissea, erano collassati.

In terapia intensiva ha passato la bellezza di otto mesi, i medici avevano già contattato la moglie Hayley per prospettarle la possibilità di staccare il ventilatore che lo teneva in vita. Poi due mesi in reparto, a novembre 2021, dopo oltre 300 giorni, le dimissioni dall’ospedale. Ma non finisce qui: all’uomo hanno dovuto praticare una tracheotomia, dunque ci è voluta una lunga riabilitazione prima che cominciasse a respirare autonomamente e a parlare.

"Ho lottato sino alla fine, volevo tornare da mia moglie e dai miei figli”, ha raccontato ai tabloid il signore, che solo una settimana fa a potuto respirare autonomamente. “Solo dieci giorni fa, per la prima volta da quando ho lasciato l’ospedale, mi sono tolto una cannula nasale che aiutava i miei polmoni a tornare a una sorta di normalità. Riesco a camminare solo 15 minuti, poi le gambe mi bruciano”, ha raccontato, spiegando gli strascichi del Covid sul suo fisico.

E non è certo finita: “Ora comincia un nuovo viaggio. Il primo traguardo era tornare a casa, il prossimo è riuscire ad accompagnare mio figlio a scuola”.

Watts, che non ha potuto vaccinarsi perché quando ha contratto il Covid la campagna era appena iniziata in Gran Bretagna, ha rivolto ai suoi connazionali a farlo e a non credere alle fake news. L’uomo in passato ha avuto anche un cancro.

