Paura in Gran Bretagna dove giovane militare di sua Maestà è riuscito a evadere dal carcere londinese di Wandsworth. Il 21enne Daniel Abed Khalife è stato arrestato nei mesi scorsi per sospetta violazione della legge anti terrorismo. E ora in tutto il Regno Unito è caccia all’uomo.

È riuscito a lasciare la struttura nascondendosi sotto un furgone che stava trasportando cibo nel penitenziario. Quando è ripartito lui si è aggrappato al veicolo, facendo perdere le sue tracce. La polizia si è mobilitata in forze nelle battute organizzate per provare a catturarlo, prima che sia troppo tardi. Il fuggitivo, secondo quanto riferito dalla Polizia, potrebbe ancora trovarsi all’interno dell’area metropolitana. Mentre le ricerche proseguono è stata diffusa una sua fotografia e i dettagli dell’abbigliamento che indossava al momento della fuga: una maglietta bianca e pantaloni a scacchi bianchi e rossi.

Quello di Khalife, nonostante la giovane età, è un profilo pericoloso. Recluta dell'esercito, era stato incriminato formalmente lo scorso gennaio con l'accusa di aver raccolto informazioni sensibili sul personale delle forze armate a fini potenzialmente terroristici e di aver inoltre posizionato un finto ordigno nella base della Royal Air Force (Raf) a Stafford, in Inghilterra centrale. Sconosciuto il movente delle sue azioni, non si esclude che possa aver agito spinto dai richiami di una qualche radicalizzazione jihadista o da altre motivazioni d'odio o di vendetta. In risposta ai tre capi d'imputazione formulati contro di lui, il ministero della Difesa ha comunque fatto sapere di averlo congedato con disonore nel maggio scorso. I controlli, nel timore di tentativi di fuga all'estero, sono stati nel frattempo rafforzati agli accessi di aeroporti come quelli di Heathrow e di Manchester, dove stasera si registrano code extra e qualche ritardo nei decolli; nonché nel porto di Dover, sulla Manica, di fronte alla Francia.

Alex Chalk, ministro delle Giustizia del governo Tory di Rishi Sunak, ha convocato una riunione immediata a distanza col direttore della prigione e con i vertici del sistema penitenziario nazionale per avere rassicurazioni sull'affidabilità e l'integrità della struttura. Secondo quanto rilevato dalla Bbc le statistiche delle fughe dalle galere inglesi sono ormai in calo da tempo: dal 2010 ne sono state registrate non più di 20 a livello nazionale e dal 2017 solo 5. La prigione di Wandsworth è stata però teatro di una delle evasioni più recenti – risalente al 2019 – caratterizzata da qualche negligenza di troppo e violazioni dei protocolli di sicurezza previsti.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata