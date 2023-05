L’intelligenza artificiale potrebbe portare all'estinzione dell'umanità.

È l'avvertimento di esperti del settore tra cui Sam Altman (ad del produttore di ChatGPT OpenAI), Demis Hassabis (amministratore delegato di Google DeepMind) e Dario Amodei (Anthropic).

«Mitigare il rischio di estinzione dell'Intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale insieme ad altri rischi su scala sociale come le pandemie e la guerra nucleare», si afferma in una dichiarazione pubblicata sulla pagina web del Center for AI Safety.

Anche Geoffrey Hinton, un cosiddetto “padrino” dell'Intelligenza Artificiale, ha sostenuto l'appello.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata