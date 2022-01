Sta facendo il giro del mondo la foto che ritrae un giovane indigeno trasportare in spalla da ore il padre. Destinazione: una base medica in cui si può ricevere il vaccino contro il Covid.

La storia arriva dall’Amazzonia e viene raccontata dal medico Erik Jennings, l’autore del bellissimo scatto che ritrae quello che lui stesso definisce il “momento più straordinario del 2021”: “Tawy Zoé porta suo padre Wahu Zoé a farsi il primo vaccino contro il Covid-19”.

Il giovane, spiega, ha trasportato suo padre in un viaggio lungo sei ore tra impervie colline e ruscelli, “fino alla nostra base”. “Dopo il vaccino, ha messo di nuovo suo padre sulla schiena e ha camminato per altre sei ore fino al suo villaggio”.

“Arriva l'anno 2022 – conclude Jennings - e nessun caso di Covid-19 è stato registrato nella popolazione di Zoé”.

Second Bbc World, la zona in cui vivono i due è lo stato di Pará, nel nord del Brasile, una parte della foresta amazzonica considerata altamente protetta per il proprio valore ecologico. Tawy e Wahu fanno parte della tribù degli Zoé, riconoscibili dallo m’berpót, un bastone di legno inserito come piercing nel labbro inferiore che segna il passaggio all’età matura.

"Gli Zoé mi chiedono sempre quando tutti i bianchi si vaccineranno per far finire l’emergenza – ha aggiunto Jennings alla Bbc –. Spero, prima o poi, di poter dare una risposta”.

