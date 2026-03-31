Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terrà una riunione d'emergenza oggi, martedì 31 marzo, alle 10 (le 16 in Italia) su richiesta della Francia, a seguito della morte di tre caschi blu dell'Unifil in Libano, dove – nel settore Ovest – è di stanza anche la Brigata Sassari. Lo riferiscono fonti diplomatiche a New York.

I rischi che sta correndo la missione internazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite a causa dei violenti scontri tra Idf israeliane e milizie Hezbollah nell’ambito della guerra in Medioriente ieri sera sono stati al centro di un colloquio tra il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, e quello francese, Catherine Vautrin.

I due ministri hanno espresso in una nota congiunta «forte e profonda preoccupazione per il deterioramento del quadro di sicurezza nell'area, con particolare riferimento ai recenti attacchi che hanno colpito il personale di Unifil, causando la morte di tre peacekeeper e il ferimento di altri». Inoltre hanno sottolineato «con forza l'inaccettabilità di tali episodi e i crescenti rischi a cui è esposto il personale impegnato nella missione. Nel corso del confronto è emersa una piena convergenza sulla rilevanza strategica di Unifil. È stato sottolineato come la stabilità del Libano costituisca un pilastro imprescindibile per l'equilibrio dell'intera area del Mediterraneo, confermando che Italia e Francia continueranno a operare in stretto coordinamento per garantire la sicurezza del personale internazionale, la tutela della pace e il sostegno alle autorità libanesi».

(Unioneonline)

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