Adesivi anti-Elon Musk, per chi ha una Tesla, contro il patron di Tesla.

L’idea è di un impiegato americano, che prova così a dare voce a chi pur avendo un’auto dell’azienda che fa capo all’uomo più ricco del mondo ne prende le distanze, dopo la vittoria alle elezioni americane di Donald Trump e l’appoggio sempre più invadente di Musk.

"L'ho comprata prima di sapere che Elon era pazzo", "Club Tesla Anti-Elon" e "Zitto Elon" sono solo alcune delle scritte sugli sticker per paraurti in vendita su Amazon o Etsy. E le vendite continuano a salire, con ordini tra i 250 e i 300 pezzi al giorno, soprattutto dopo il coinvolgimento di Musk nella compagine governativa alla guida del Doge, il nuovo Dipartimento per l'efficienza del governo.

Il creatore è Matthew Hiller, impiegato americano in un acquario di giorno, e creatore di adesivi nel tempo libero per il suo brand Mad Puffer Stickers. È iniziata quasi come un gioco ma oggi le vendite totali hanno superato le migliaia di pezzi. L'adesivo originale con la scritta “L'ho comprata prima di sapere che Elon era pazzo”, è attualmente il quarto adesivo più venduto su Amazon: per un periodo è stato al primo posto battendo sia quello di Trump che quello della candidata democratica Kamala Harris.

