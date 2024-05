La Corea del Nord ha inviato al Sud palloncini che trasportavano rifiuti, carta igienica ed escrementi di animali. I media sudcoreani hanno dato ampio spazio alle immagini di questi palloncini bianchi che trasportano sacchi di immondizia e quelli che sembrano essere escrementi.

Kim Jong un aveva in qualche modo annunciato la singolare azione, avvertendo lo scorso fine settimana che «cumuli di rifiuti e sporcizia» sarebbero presto stati sparsi «nelle zone di confine e all’interno della Corea del Sud».

«Oggetti non identificati sono stati trovati nella zona di confine di Gyeonggi-Gangwon, si ritiene siano volantini di propaganda nordcoreana. L’esercito sta attuando misure, i cittadini dovrebbero astenersi da tutte le attività all’aperto, non entrare in contatto con oggetti sconosciuti e segnalarli alla base militare più vicina o alla polizia», ha dichiarato lo Stato Maggiore Congiunto della Sud Corea.

Questi atti di Pyongyang, ha aggiunto, «violano chiaramente le leggi internazionali e minacciano seriamente la sicurezza del nostro popolo. Chiediamo al Nord di cessare immediatamente le sue azioni di basso livello».

Da quando la guerra di Corea (1950-1953) si è conclusa con un armistizio piuttosto che con un trattato di pace, il Nord e il Sud rimangono tecnicamente in guerra, separati da un confine pesantemente fortificato che include la Zona Demilitarizzata. Gli attivisti sudcoreani a volte rilasciano palloncini che trasportano volantini di propaganda contro il governo nordcoreano e denaro per le persone che vivono a nord del confine. Queste spedizioni hanno da tempo suscitato le ire di Pyongyang, forse perché teme che l'afflusso di informazioni esterne in questa società strettamente controllata rappresenti una minaccia al potere.

Pyongyang ha già inviato palloni di propaganda attraverso il confine, in particolare nel 2016, ma questo caso è un po' diverso, ha dichiarato all'Afp Cheong Seong-chang dell'Istituto Sejong. «Sono stati trovati sacchi pieni di carta igienica, rifiuti e batterie cinesi», ha detto. Inoltre, secondo i testimoni, dato l'odore caratteristico emanato dai sacchetti, è probabile «che abbiano inviato anche escrementi, probabilmente di animali». Si tratta, ha aggiunto, di «un messaggio alla Corea del Sud. Come il Sud, anche la Corea del Nord può inviare propaganda».

