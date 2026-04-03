«L'equipaggio si sente piuttosto bene quassù, in viaggio verso la Luna». Lo ha detto l'astronauta Jeremy Hansen durante la diretta streaming della Nasa sulla missione Artemis II.

Il cittadino canadese, il primo non americano a raggiungere la Luna, ha affermato di aver «sentito distintamente la forza» della perseveranza necessaria per intraprendere questa missione.

«L'umanità ha dimostrato ancora una volta di cosa è capace», ha detto. Dopo la conferenza stampa, informa il sito della Nasa, gli astronauti, emozionati, hanno scattato tantissime foto, talmente tante che i finestrini della navicella si sono sporcati: «L'equipaggio era incollata ai finestrini».

Artemis ha lasciato l’orbita terrestre intorno alle 2, ora italiana.

(Unioneonline)

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