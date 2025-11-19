L’ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Larry Summers, ha annunciato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione di OpenAI, a seguito della diffusione di nuove email che lo collegano al finanziere defunto Jeffrey Epstein.

Le email, considerate imbarazzanti, hanno sollevato interrogativi sulla natura dei rapporti di Summers con Epstein e sul coinvolgimento di altre persone legate all’Università di Harvard, dove Summers è stato presidente e attualmente detiene una cattedra. Tra i nomi citati nelle comunicazioni figurano anche la moglie di Summers, professoressa emerita di letteratura americana, e quasi una dozzina di affiliati o ex affiliati dell’ateneo. Harvard ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per fare luce sulle relazioni e sul ruolo delle persone coinvolte.

Intanto, il New York Times ha interrotto il contratto firmato a gennaio con Summers come opinionista, in seguito alla diffusione delle email.

Lo scandalo segna un ulteriore capitolo controverso nella carriera di Summers, figura di spicco nel mondo accademico e finanziario, mentre le istituzioni coinvolte cercano di chiarire eventuali responsabilità.

