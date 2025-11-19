Larry Summers si dimette dal consiglio di OpenAI dopo lo scandalo EpsteinIl Nyt gli taglia il contratto come opinionista
L’ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Larry Summers, ha annunciato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione di OpenAI, a seguito della diffusione di nuove email che lo collegano al finanziere defunto Jeffrey Epstein.
Le email, considerate imbarazzanti, hanno sollevato interrogativi sulla natura dei rapporti di Summers con Epstein e sul coinvolgimento di altre persone legate all’Università di Harvard, dove Summers è stato presidente e attualmente detiene una cattedra. Tra i nomi citati nelle comunicazioni figurano anche la moglie di Summers, professoressa emerita di letteratura americana, e quasi una dozzina di affiliati o ex affiliati dell’ateneo. Harvard ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per fare luce sulle relazioni e sul ruolo delle persone coinvolte.
Intanto, il New York Times ha interrotto il contratto firmato a gennaio con Summers come opinionista, in seguito alla diffusione delle email.
Lo scandalo segna un ulteriore capitolo controverso nella carriera di Summers, figura di spicco nel mondo accademico e finanziario, mentre le istituzioni coinvolte cercano di chiarire eventuali responsabilità.
(Unioneonline)