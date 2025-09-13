«Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea. Non avete idea di cosa avete appena scatenato in tutto il Paese». Lo ha affermato Erika Kirk, moglie di Charlie Kirk, l’attivista e influencer ultraconservatore ucciso durante un dibattito negli Usa da uno studente.

«Charlie, ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità, tesoro", ha detto Erika Kirk. Aggiungendo: «Ti prometto che renderò Turning Point Usa la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto».

Turning Point Usa è l'organizzazione politica fondata da Charlie Kirk che si rivolge ai giovani conservatori nei campus universitari americani. Il tour programmato di Charlie Kirk nei campus universitari, "The American Comeback Tour", continuerà dopo il suo omicidio, ha spiegto Erika Kirk. «Ci saranno ancora altri tour negli anni a venire, come l'Americafest, la conferenza annuale di Turning Point Usa, che si terrà comunque a Phoenix, in Arizona. E sarà più grande che mai».

(Unioneonline)

