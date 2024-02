«L'ho incontrato cinque giorni fa, era vivo, sano, allegro. Adesso non voglio sentire nessuna condoglianza». Parla Lyudmila Ivanovna, madre di Alexei Navalny, il principale dissidente russo trovato morto nella colonia penale in cui era rinchiuso. Parole che riassumono l'incredulità, la rabbia, i sospetti di chi gli era vicino per una scomparsa improvvisa. E al suo commento si aggiunge, qualche ora più tardi, quello della moglie Yulia, che lancia un avvertimento: Vladimir Putin e i suoi devono sapere che «saranno puniti».

I membri del team di Navalny, quelli che gli sono stati al fianco nelle campagne contro la corruzione che ne hanno fatto un nemico del Cremlino, si mantengono per ora prudenti. La portavoce, Kira Yarmysh, dice di non essere per ora in grado di confermare la notizia della morte, che secondo il servizio penitenziario nazionale sarebbe avvenuta nella colonia di detenzione IK-3 nella lontana regione artica, vicino alla città di Kharp. «L'avvocato di Alexei sta volando a Kharp, non appena avremo qualche informazione, la comunicheremo», ha scritto Yarmish su X.

Anche dalla nuova colonia penale, a 1.900 chilometri dalla capitale, l'oppositore aveva continuato a far sentire la sua voce, attraverso i social media. E aveva continuato ad essere punito con il confinamento in cella di rigore per infrazioni anche minime al regolamento carcerario, secondo quanto lui denunciava. Anche se fosse accertato che le cause della morte sono naturali, si tratterebbe a suo modo di «un omicidio», ha affermato il Premio Nobel per la pace russo Dmitry Muratov. «Alexei Navalny - ha detto Muratov alla testata Novaya Gazeta - è stato torturato per tre anni. Come mi ha detto il suo medico, il corpo non può sopportare queste cose. Cos'è una cella di punizione? Immobilità, cibo ipocalorico, mancanza d'aria, freddo costante».

L'intervento più importante della giornata è senza dubbio quello di Yulia Borisovna, la moglie di Navalny che era stata vista per l'ultima volta al suo fianco il 17 gennaio del 2021, quando sbarcò con lui all'aeroporto moscovita di Sheremetyevo di ritorno dalla Germania, dove era stato curato per le conseguenze di un avvelenamento. Celebre è rimasto il bacio con cui lo salutò davanti agli agenti del controllo passaporti, prima che il dissidente fosse portato via. Parlando dal podio della conferenza sulla sicurezza di Monaco, Yulia ha chiarito di non poter confermare la «terribile notizia» .

«Ma se è la verità - ha proseguito - vorrei che Putin e tutto il suo staff, tutti coloro che lo circondano, il suo governo, i suoi amici, sappiano che saranno puniti per quello che hanno fatto al nostro Paese, alla mia famiglia e a mio marito». «Vorrei che tutta la comunità internazionale, tutte le persone nel mondo, si unissero e combattessero contro questo male», ha aggiunto prima di incontrare la vicepresidente Usa Kamala Harris e il segretario di Stato Antony Blinken che le hanno espresso la loro vicinanza.

